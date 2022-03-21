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    SağlıkCilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu! Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...
    HaberlerSağlık Haberleri Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu! Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...
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    Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu! Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Cilt sağlığını destekliyor. Tam bir vitamin ve mineral deposu. Günde sadece bir avuç beslenmenize dahil etmek yeterli oluyor. Aynı zamanda zararlı UV ışınlarından koruyor ve cilt dokusunu iyileştiriyor. Kış ayında cildin kuruması, ani hava değişimi ve fazla güneşe maruz kalma gibi çok sayıda etken nedeniyle ortaya çıkan cilt sorunları olumsuz etkiler yaratabiliyor. Cilt bakım rutini bu konuda büyük önem taşısa da bazen etkili olamayabiliyor ve değişiklik gözlemlenemiyor. Bu nedenle güneş kremi, nemlendirici gibi bakım ürünlerinin yanı sıra beslenme de sorunların çözümünde etkili olabilir. İşte cilt sorunlarını giderebilecek doğal mucize...

    • 21 Mart 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
    • 21 Mart 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
    1Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Hormonal değişimler, genetik nedenler gibi faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabilse de, genellikle ciltte büyük oranda hasara neden olan durum, cilt bakım rutiniyle ilişkilidir. Bu nedenle uygunsuz bir cilt bakımı yerine doğru adımları izleyeceğiniz basit yöntemler, en iyi sonuçları elde etmenizi sağlıyor. Fakat bu adımların düzenli olarak takip edilmesi, cildinizde istediğiniz etkiyi oluşturmanız konusunda büyük bir ayrıntı. İşte o yöntemler…

    2CİLDİNİZİ ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYUN

    CİLDİNİZİ ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUYUN

    Zararlı güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, ince çizgiler, kırışıklıklar ve koyu lekeler ile sonuçlanabilir. Üstelik bu durum, cilt kanseri riskini de artırabilir.

    3Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Cildinizi korumak için öncelikle cilt doktorunuzun önerdiği bir güneş koruyucu kremi kullanmakla başlayabilirsiniz.

    4Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Ayrıca beslenmenize bir avuç badem eklemek de güneş ışınlarından korunmayı kolaylaştırır. Yapılan bir araştırma, beslenmeye badem dahil etmek, zararlı UV ışınlarından korunmayı ve cilt dokusunu iyileştirmeyi sağlayabiliyor.

    5SAĞLIKLI BESLENİN

    SAĞLIKLI BESLENİN!

    Her ne kadar dışarıdan cildinize bir bakım rutini uygulasanız da dengeli beslenme, en önemli noktalardan biridir. Makro ve mikro besinler açısından zengin bir beslenme, cilt sağlığı için hayati önem taşır.

    6Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Avokado, yeşil çay, havuç, yumurta, ıspanak ve somon gibi antioksidan kaynağı besinleri düzenli tüketmek, cilt sağlığınızı düzeltmek için daha hızlı yol kat etmenizi sağlayacaktır.

    7Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Ayrıca badem gibi kuruyemişleri de beslenmenize eklemelisiniz. Badem; E vitamini, magnezyum, protein, riboflavin, çinko gibi birbirinden farklı vitamin ve mineralin kaynağıdır. Bu sayede cilt sağlığını desteklemek için büyük faydalar sunar.

    8Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Ayrıca susuz kalmamak da önemlidir. Hergün en az iki litre (8-10 bardak) aralığında su tüketilmesi gerekir.

    9C ve E VİTAMİNİ ALIN

    C ve E VİTAMİNİ ALIN

    C ve E vitamini açısından zengin besinler tüketmek, lekelenmelere neden olan hiperpigmentasyonu önler. Üstelik cildinizin de olduğundan genç görünmesini sağlar. C vitamininin ayrıca kolajen seviyelerini artırarak kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olacak yaşlanma karşıtı bir vitamin olduğu da bilinmektedir.

    10Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

    Limon, portakal, kivi ve çilek gibi narenciye açısından zengin meyveleri diyetinize ekleyerek doğal olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca E vitamininin doğal alımını artırmak için badem tüketebilirsiniz.

    11CİLDİNİZİ İYİ NEMLENDİRİN

    CİLDİNİZİ İYİ NEMLENDİRİN

    İyi bir nemlendirici kullanmak, cilt bakımı için en önemli adımdır. Birkaç nemlendirici arasından seçim yaparken özellikle cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçtiğinizden emin olun. Bu nedenle öncelikle cilt doktorunuza danışabilirsiniz. Ayrıca cildinizi yumuşak ve esnek tutmak için hyaluronik asit ve gliserin gibi maddeleri içeren bir nemlendirici tercih edebilirsiniz. Ayrıca sıcak su ile değil ılık su ile duş almaya dikkat edin. Sıcak su, cildinizin doğal nemlendirici bariyeri olan "doğal yağları" parçalayarak aşırı kurumaya neden olabilir.

    12YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN

    YÜZÜNÜZÜ GÜNDE İKİ KEZ TEMİZLEYİN

    Cilt temizliği, yüzünüzdeki tıkanmış gözenekleri, makyaj kalıntılarını ve ölü deri hücrelerini ortadan kaldırır. Düzenli olarak yapılması, bu nedenle oldukça önemlidir. Aynı zamanda aşırıya kaçmak da cildinizde tahrişe neden olabilir. Sivilce ve kızarıklıkları önlemek için her sabah ve yatmadan önce cildinizi uygun bir temizleyiciyle temizlemeyi unutmayın.

    13STRESİ ORTADAN KALDIRIN

    STRESİ ORTADAN KALDIRIN

    Sağlıklı bir beden ve zihin dengesi için iyi bir yaşam tarzı şarttır. Bu nedenle parlayan bir cildin en önemli sırrı; rahat bir ruh halidir denilebilir. Bu nedenle stresi yönetmek oldukça önemlidir. Günde en 7 - 9 saat aralığında uyumaya dikkat edin. Ayrıca ruh halinizi iyileştirecek yoga, meditasyon gibi aktivitelere katılabilirsiniz.

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