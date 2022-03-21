Cilt sorunlarını yok ediyor, vitamin ve mineral deposu! Günde bir avuç yemek yeterli, kırışıklık ve koyu lekeler...

CİLDİNİZİ İYİ NEMLENDİRİN

İyi bir nemlendirici kullanmak, cilt bakımı için en önemli adımdır. Birkaç nemlendirici arasından seçim yaparken özellikle cilt tipinize uygun bir nemlendirici seçtiğinizden emin olun. Bu nedenle öncelikle cilt doktorunuza danışabilirsiniz. Ayrıca cildinizi yumuşak ve esnek tutmak için hyaluronik asit ve gliserin gibi maddeleri içeren bir nemlendirici tercih edebilirsiniz. Ayrıca sıcak su ile değil ılık su ile duş almaya dikkat edin. Sıcak su, cildinizin doğal nemlendirici bariyeri olan "doğal yağları" parçalayarak aşırı kurumaya neden olabilir.