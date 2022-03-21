Yaylada  mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı

Olay, saat 16.00 sularında Kızılcahamam ilçesine bağlı Otacı Yaylası'nda meydana geldi. Çocukları ile birlikte yaylaya çıkan Mümin Seçim yönetimindeki 50 BG 007 plakalı kamyonet, yolda kara saplandı. Aracı hareket ettiremeyen Seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, ailenin olduğu bölgeye ulaşmak için kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmasına başladı.

'9 SAAT SONRA KURTARILDILAR'

Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ile çocukları Ebrar ve Ensar, ekiplerin yaptığı 9 saatlik çalışma sonucu saat 01.00 sularında saplandıkları kardan çıkarıldı. Çocukların karlı ortamda eğlenmek istemesi üzerine yola çıktıklarını belirten baba Mümin Seçim, "Hiçbir sıkıntımız yok. Allah arkadaşlardan razı olsun. Normal yoldan çıkacaktık ama çıkamadık, kara saplandık" dedi.