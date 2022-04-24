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    Yalova'da kereste fabrikasında yangın!

    Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için desteğe geldi. Yalova'daki fabrika yangını 5 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı.

    24.04.2022 - 07:24 | | Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)-
    Yalova'da kereste fabrikasında yangın!

    Yangın saat 02.30 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesi Kaytazdere Sanayi Sitesi'nde bir kereste fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevleri gören görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri de takviye olarak geldi. Fabrikanın depo kısmını tamamen saran, 2 kamyonet ile 2 forkliftin de zarar gördüğü yangını söndürmek için itfaiyenin çalışmaları sürüyor.

    5 SAATTE KONTROL ALTINDA

    Yalova'nın Altınova ilçesinde kereste fabrikasında saat 02.30 sıralarında çıkan yangın, 20 araç, 5 su tankeri ve 60 personellin müdahalesiyle yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm üzerine kurulu kereste fabrikası kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 kamyonet ve 2 forklift zarar görürken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın bölgesi dronla havadan görüntülendi.

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