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    YaşamTren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var
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    Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var

    İran'dan Van'a gelen yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

    21.02.2022 - 12:42 |
    Tren, hemzemin geçitte kamyonete çarptı: Çok sayıda yaralı var

    Kaza, Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İran-Van seferini yapan yük treni, hemzemin geçitten geçen sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 25 EJ 232 plakalı kamyonete çarptı.

    Kamyonet, yol kenarına savrulurken, sürücü ve yanındaki 3 kişi sıkıştı.

    İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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