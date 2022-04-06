Toplu ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı!
Toplu ulaşıma zam mı geldi? UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı!
06.04.2022 - 11:11 |
UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Peki, İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı...