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    YaşamToplu ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı!
    HaberlerYaşam Haberleri Toplu ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı!
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    Toplu ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı!

    Toplu ulaşıma zam mı geldi? UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı!

    06.04.2022 - 11:11 |
    Toplu ulaşıma zam mı geldi? İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı!

    UKOME’de toplu ulaşım ücretine yüzde 40 zam talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Peki, İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu? İBB toplu ulaşım zammı...

    Toplu ulaşıma zam mı geldi İstanbul’da tam, öğrenci ve ilk aktarma ücreti ne kadar oldu İBB toplu ulaşım zammı

     

     

     

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