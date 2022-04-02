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    YaşamTHODEX vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı! Hepsi planlanmış
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    THODEX vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı! Hepsi planlanmış

    Faruk Fatih Özer’in liderliğinde kurulan Thodex kripto para sitesi arkasında onlarca mağduru bırakarak, milyonlarca lira parayla vurgun yapmıştı. THODEX iddianamesinin detaylarına ulaşıldı.

    02.04.2022 - 09:13 |
    THODEX vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı! Hepsi planlanmış

    Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede birçok detay ortaya çıktı.

    ARNAVUTLUK'A KAÇTI
    Savcılık, Thodex kripto para uygulamasının kapatılarak vatandaşların uygulamada bulunan paralarını çekememeleri üzerine kurucu şüpheli Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçtığına yönelik haberler bulunduğu, haberlerin hemen ardından vatandaşların dolandırıldığına ilişkin şikâyet dilekçeleri vermeleri üzerine şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından soruşturma başlatıldığı anlatıldı. 21 şüpheli, 2 bin 27 mağdurun yer aldığı iddianamede vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

    'SİSTEM BAKIMDA'
    İddianameye göre, Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan "thodex.com" isimli internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesapları bloke edildi ve uzun süre hesaplarına giremedi. Kullanıcıların para çekme talepleri de yerine getirilmedi. "Sistemde bakım çalışması var" denilerek müşteriler oyalandı. Daha çok yatırımcı çekebilmek ve sisteme daha fazla para girişi sağlamak için reklamlarında ünlü isimler oynatıldı.

    ORGANİZE İŞLER...
    Faruk Fatih Özer'in sağ kolu olan şüphelilerin dolandırıcılık suçundan elde ettiği tespit edilen mal varlıkları yurt dışına çıkarıldı. İddianameye göre şüpheliler, şirketin kurulduğu günden, faaliyetlerin son verildiği güne kadar bilinçli olarak süreklilik arz edecek şekilde planlı ve organize biçimde hiyerarşik yapıya riayet ederek eylemlerine devam etti.

    Faruk Fatih Özer'in örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerine görevler verip iş bölümü yaptığı kaydedilen iddianamede, birçok hileli eylem gerçekleştirildiği aktarıldı. (Arzu Kaya-Sabah)

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