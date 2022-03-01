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    YaşamTelevizyon programına çıkıp yardım istemişti! Eşi defalarca bıçakladı
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    Televizyon programına çıkıp yardım istemişti! Eşi defalarca bıçakladı

    Tekirdağ'da Elçin Ak (28), koruma kararı aldırıp yerleştiği sığınma evinden ayrıldıktan bir gün sonra boşanma aşamasındaki eşi Özgürcan Ak (33) tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Elçin Ak ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan Özgürcan Ak, yakalanıp tutuklandı. Elçin Ak geçen yıl bir televizyon programına katılmış, eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını belirterek yardım istemişti.

    01.03.2022 - 15:35 | | Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
    Televizyon programına çıkıp yardım istemişti! Eşi defalarca bıçakladı

    Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak’ta meydana geldi. Ev kadını Elçin Ak, şiddet gördüğü gerekçesiyle besicilik yapan eşi Özgürcan Ak'a boşanma davası açtı. Dava devam ederken iddiaya göre Özgürcan Ak, annelerinin yanında bulunan 3 çocuğunu kaçırıp, bir daha kendisine göstermedi. Çocuklarını geri alamayan Elçin Ak, geçen yıl kasım ayında bir televizyon kanalındaki programı katılıp, yardım istedi.

    Programın ardından çocuklarını yanına alan Elçin Ak, eşinin tehditleri üzerine bu kez mahkemeye başvurup koruma kararı aldırdı. 24 Aralık'ta koruma altına alınan Elçin Ak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Elçin Ak, sığınma evinden 2 gün önce ayrıldı. Elçin Ak, dün akşam saatlerinde sokakta yürürken, Özgürcan Ak önünü kesince tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Özgürcan Ak, yanındaki bıçağı çekip, eşini omuz ve kol bölgelerinden 5 kez bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Elçin Ak, çağırılan ambulansla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    İSTANBUL’DA YAKALANDI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İstanbul'a kaçtığı belirlenen Özgürcan Ak’ı yakalayıp, Tekirdağ’a getirdi. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Özgürcan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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