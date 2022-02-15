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    TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oÄŸlunu öldürdü!

    MuÄŸla'nÄ±n MenteÅŸe ilÃ§esindeÂ Cavit Kara'yÄ± (28), Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan babasÄ± HÃ¼seyin Kara (62) tarafÄ±ndan tabanca ile vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    15.02.2022 - 08:52 | | Cavit AKGÃœN/ MUÄžLA (DHA)-Â
    TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oÄŸlunu öldürdü!

    Olay, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda MenteÅŸe'nin Akkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, evlerinin bahÃ§esinde odun kÄ±ran HÃ¼seyin Kara ile oÄŸlu Cavit Kara arasÄ±nda bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine HÃ¼seyin Kara, belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayÄ± ateÅŸleyerek oÄŸlunu vurdu. Ã‡evredekilerin 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'ne ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontroldeÂ Cavit Kara'nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Kara'nÄ±n cesedi otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere MuÄŸla Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    HÃ¼seyin Kara ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

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