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    YaşamTartıştığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Evlilik hazırlığı yapıyorlardı
    HaberlerYaşam Haberleri Tartıştığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Evlilik hazırlığı yapıyorlardı
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    Tartıştığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Evlilik hazırlığı yapıyorlardı

    Eskişehir'de, erkek arkadaşı Onur Ö.'yü sırtından bıçaklayıp yaralayan Hanife U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralanan Onur Ö.’nün Ocak ayı sonunda Hanife U.’ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

    10.03.2022 - 17:56 |
    Tartıştığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı! Evlilik hazırlığı yapıyorlardı

    Olay, Odunpazarı ilçesi Kırmızıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde Hanife U. ile erkek arkadaşı Onur Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşünce Hanife U. evde bulunan bıçakla Onur Ö.'yü sırtından bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Onur Ö. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Onur Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hanife U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Yaralanan Onur Ö.’nün Ocak ayı sonunda Hanife U.’ya evlenme teklif ettiği ve çiftin evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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