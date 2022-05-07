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    YaşamSultan'ın ölümüyle ilgili aranan 2 şüpheli, Kırşehir'de yakalandı
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    Sultan'ın ölümüyle ilgili aranan 2 şüpheli, Kırşehir'de yakalandı

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde Sultan Irmak'ın (28) evde başından vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili aranan 2 şüpheli, Kırşehir'in Kaman ilçesinde yakalandı.

    07.05.2022 - 17:56 | | Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)
    Sultan'ın ölümüyle ilgili aranan 2 şüpheli, Kırşehir'de yakalandı

    Olay, 3 Mayıs akşamı Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'ndeki sitede meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşandığı ve 8 aydır B.E.T. ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen 2 çocuk annesi Sultan Irmak'ın, evde tabancayla başından silahla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irmak'ın öldüğü gün evde olduğu belirlenen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Soruşturmayı sürdüren ekipler, olay günü B.E.T. ve Y.C.K.'nin de evde olduğunu belirledi. Şüphelilerin Kırşehir'in Kaman ilçesindeki evde saklandığı saptandı. 2 şüpheli de eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Ankara'ya götürüldü.

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