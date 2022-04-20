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    YaşamSultangazi'de kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu!
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    Sultangazi'de kayıp hemşire Muhammet Aslan'ın cesedi bulundu!

    Sultangazi Kent Ormanı'nda kayıp hemşire Muhammet Aslan'ı arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan yakınları cesedin kayıp hemşire Muhammet Aslan'a ait olduğunu teşhis etti.

    20.04.2022 - 17:36 |
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    Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan'dan geçtiğimiz Cuma gününden beri haber alınamıyordu. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Muhammet Aslan’ın bulunması için bugün Sultangazi Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda arama yapılmaya başlanmıştı. Aramaya Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet, sualtı ekipleri katılırken, kadavra köpekleri de kullanılmıştı. Ormanlık alanda ve Alibey Barajı'nda yapılan çalışmalara polis helikopteri ve dron da eşlik etmişti.

    Cesedin kayıp hemşireye ait olduğun belirlendi

    Arama çalışmalarının 6. saatinde bir ceset bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cesedi kontrol etti. Ardından Aslan'ın 2 yakını da cesedi teşhis etmek için olay yerine geldi. Üzerinde iş yeri elbiselerinin olduğu belirlenen cesedin Aslan'a ait olduğu teşhis edildi. Cesedin savcının incelemesinin ardından Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenilirken, hemşirenin nasıl öldüğüne ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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