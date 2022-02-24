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    YaşamŞişli'de feci ölüm! Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
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    Şişli'de feci ölüm! Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

    Şişli’de yabancı uyruklu bir kişi apartta ölü olarak bulundu. Başında poşet sarılı olan kişinin kesin ölüm nedeni adli Tıp Kurumu’nda yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.

    24.02.2022 - 16:30 |
    Şişli'de feci ölüm! Başına poşet geçirilmiş halde bulundu

    Iraklı Mahmood A. Mohammed Saeed Al Khalıdı (30), Eskişehir Mahallesi Değirmen Sokaktaki apartta kalıyordu. Kendisinden 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Sabah saatlerinde polis ekipleri Iraklının kaldığı apart binaya geldi. Khalıdı'nin kaldığı dairenin kapısı itfaiye yardımıyla açılarak içeri girildi.

    Yapılan kontrollerde başında poşet sarılı olan Al Khalıdı’nin hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi. Arkadaşlarının ölü bulunması nedeniyle büyük şok yaşayan iki kişi birbirine sarılarak teselli buldu. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    "KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ"

    Esnaf Halis Kulak, "Arkadaşı geldi. 'Ben arkadaşımı arıyorum' dedi. Ben de sen içeriye girme, polisi ara dedim. Polis ekipleri geldi. Adam ölü olarak bulunmuş. Kafasına poşet geçirilmiş. Irak uyrukluymuş" dedi.

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