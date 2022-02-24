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    AK Partili isim kafesinde bacaÄŸÄ±ndan vuruldu!

    EskiÅŸehir'de AK Parti Ä°l YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi Åžahin BiÃ§erer, iÅŸlettiÄŸi kafede hesabÄ± Ã¶demediÄŸi iddia edilen Onur D. tarafÄ±ndan, aralarÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸmada bacaÄŸÄ±ndan tabancayla vurularak yaralandÄ±.Â

    24.02.2022 - 12:46 | | DHA
    AK Partili isim kafesinde bacaÄŸÄ±ndan vuruldu!

    OdunpazarÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± PaÅŸa Mahallesinde kafe iÅŸletenÂ Åžahin BiÃ§erer, gece hesabÄ± Ã¶demek istemediÄŸi iddia edilen mÃ¼ÅŸteri Onur D. ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Onur D., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla BiÃ§ereri bacaÄŸÄ±ndan vurup kaÃ§tÄ±. Yaralanan BiÃ§erer, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli Onur D. ise polis ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Onur D., kasten yaralama suÃ§lamasÄ±yla adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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