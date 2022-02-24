AK Partili isim kafesinde bacaÄŸÄ±ndan vuruldu!

OdunpazarÄ± ilÃ§esine baÄŸlÄ± PaÅŸa Mahallesinde kafe iÅŸletenÂ Åžahin BiÃ§erer, gece hesabÄ± Ã¶demek istemediÄŸi iddia edilen mÃ¼ÅŸteri Onur D. ile tartÄ±ÅŸtÄ±. Onur D., belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± tabancayla BiÃ§ereri bacaÄŸÄ±ndan vurup kaÃ§tÄ±. Yaralanan BiÃ§erer, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an ÅŸÃ¼pheli Onur D. ise polis ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Onur D., kasten yaralama suÃ§lamasÄ±yla adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.