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    YaşamHusumetli aileler kavga etti! Ölü ve yaralılar var
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    Husumetli aileler kavga etti! Ölü ve yaralılar var

    İzmit'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan Tarık Tanaç öldü, 5 kişi yaralandı.

    24.02.2022 - 12:25 | | DHA
    Husumetli aileler kavga etti! Ölü ve yaralılar var

    Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak’ta oturan husumetli iki ailenin bireyleri arasında dün saat 23.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

    2 EV KUNDAKLANDI

    Bu arada, bugün saat 05.00 sıralarında kavga eden ailelerin oturduğu 2 ev, içlerinde kimsenin olmadığı sırada kundaklandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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