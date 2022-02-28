Sevgilisini sırtından bıçakladı! Şiddet uyguladığı için yapmış

Olay, saat 01.30 sıralarında, Tabaklar Mahallesi İkizler Sokak'ta Nurhayat A.'ya ait apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre C.A., sevgilisi Nurhayat A.'nın evine alkollü olarak geldi. Çift arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.A., Nurhayat A.'yı darbetti. Nurhayat A. da mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı.

C.A., kanlar içinde yerde kalırken, Nurhayat A. ise sağlık ekibi çağırdı. C.A., eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Nurhayat A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

'KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SALLADIM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nurhayat A.'nın, ilk ifadesinde, "Alkollü şekilde eve geldi. Tartıştık ve bana şiddet uygulamaya başladı. Ben de kendimi korumak için bıçağı salladım. Olanlar için üzgünüm" dediği öğrenildi.

Eşinden boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Nurhayat A., adliyeye sevk edildi.

C.A.'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.