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70 sağlık personeli gıda zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı

05.11.2026 - 23:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

70 sağlık personeli gıda zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı

Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel, acil servise başvurdu.

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Yapılan müdahalelerin ardından 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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