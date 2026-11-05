70 sağlık personeli gıda zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı

Haberin Devamı

İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel, acil servise başvurdu.

Yapılan müdahalelerin ardından 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.