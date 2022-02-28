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    YaşamAdana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
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    Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

    Adana'da, atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen Semih A., Sadun T., Yakup T. ve Hamza B. gözaltına alındı, 72 bin 120 litre de sahte akaryakıt ele geçirildi.

    28.02.2022 - 10:45 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)
    Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., Yakup T. ve Hamza B.'nin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Semih A.'ya ait depolara baskın yapan ekipler, 72 bin 120 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan Semih A., Sadun T., Yakup T. ile Hamza B., ifadelerinde suçlamaları reddedip, akaryakıtı satmadıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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