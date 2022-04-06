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    YaşamSelülit ve çatlakları yok ediyor! Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...
    HaberlerYaşam Haberleri Selülit ve çatlakları yok ediyor! Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...
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    Selülit ve çatlakları yok ediyor! Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...

    Yazın yaklaşmasıyla birlikte kadınların korkulu rüyası olan selüliti yok etmek için etkili ürünler araştırılmaya başlandı. Tarçınlı ve kakaolu sabunun ise selülit ve çatlakları yok ettiği belirtiliyor. Tanesi 25 liraya satılıyor. Sabun talep üzerine Avrupa’nın birçok ülkesine gönderiliyor. Aşırı terleme, kilo vermedeki çatlaklara faydalı. Terlemeyi ve kötü kokuyu hapsediyor. Koltuk altı terlemelerinde, kilo alıp vermede ki çatlaklara, doğum öncesi ve doğum sonrası oluşan bütün çatlaklıklara karşı etkili. Türkiye'nin her yerine gönderim yapılıyor.

    • 06 Nisan 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:
    • 06 Nisan 2022 - 13:17 • Son Güncelleme:
    1Selülit ve çatlakları yok ediyor Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...

    Mardin’de üretilen tarçınlı ve kakaolu sabun, içindeki mineraller ile kadınların vazgeçilmesi oluyor. Çatlak, selülit ve yaz aylarındaki aşırı terlemeleri önleyen tarçınlı ve kakaolu sabun duş jeli olarak kullanılıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte özellikle Fransa'dan ve birçok Avrupa ülkesinden talepler başlıyor.

    2Selülit ve çatlakları yok ediyor Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...

    Sabunların kendi imalatları olduğunu belirten sabun üreticisi Necmettin Yüksel, hemen hemen Türkiye'nin her yerine sabun gönderdiklerini söyledi.

    3Selülit ve çatlakları yok ediyor Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...

    Avrupa'nın birçok ülkesine de sabun gönderdiklerini belirten Yüksel, “Bütün iller, mezralar, kasaba olsun hepsini gönderiyoruz. Gönderimler sayesinde Türkiye'mizi daha iyi tanıtmaya başladık. En son Maldivler'e ve Çin’e gönderdik. Evvelki gün Fransa'dan talep geldi.

    4Selülit ve çatlakları yok ediyor Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...

    Tarçın bir de kakao karışımı sabunu 20 sene önce ürettik. Aynı kişi tekrar bizden sabun istedi ve ona sabun göndereceğiz. Şu görmüş olduğunuz sabun içinde tarçın bir de kakao var” dedi.

    5SABUNUN FAYDALARI

    SABUNUN FAYDALARI

    Tarçın ve kakaonun sakinleştirici özelliği olduğunu söyleyen Yüksel, “Aşırı terleme, kilo vermedeki çatlaklara faydalıdır. Bu sabunu yeni yaptık terlemeyi ve kötü kokuyu hapsediyor. Koltuk altı terlemelerinde, kilo alıp vermede ki çatlaklara, doğum öncesi ve doğum sonrası oluşan bütün çatlaklıklara faydalıdır.

    6Selülit ve çatlakları yok ediyor Terleme ve kötü kokuyu da hapsediyor, tanesi 25 lira...

    Avrupa ülkelerinden Fransa, Hollanda, İsviçre ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Yerli ve yabancı turist geldiği zaman talep çok var. Özellikle yazın sattığım bir sabundur. Bunun ana maddesi zeytinyağıdır. Bunun içinde orantılı kakao var. Bunun kullanımı günde bir sefer duş yaparsak eğer vücut için duş jeli olarak kullanırsak hem sakinleştirici özelliği var hem o yorgunluğu atıyorsunuz” diye konuştu.

    7ADEDİ 25 LİRA

    ADEDİ 25 LİRA

    Vücuda çok faydası olduğunu ifade eden Yüksel, “Bunları adeti 25 lira, kilosu 250 liradır. Çünkü ürünler pahalıdır. Bir sabun, bir ayda kullanabileceğimiz bir sabundur. Sabunla duş alındığı zaman vücut mükemmel olur. Bunlar da kimyasal madde olayı yok. En kötü sabun en iyi kimyasal maddelerden, duş jellerinden, şampuanlardan çok daha iyidir” şeklinde konuştu.

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