°
Şehir seçiniz
    BİST2.5260.62EURO15.810.14USD14.650.13ALTIN930.80-0.06
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi
    HaberlerYaşam Haberleri 'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi
    ABONE OL

    'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi

    Sultangazi'de boynuna 'sağır ve dilsiz' yazılı not asıp dilencilik yapan kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Hiçbir engellerinin olmadığı anlaşılan dilenci zabıta ekipleri karşısında adeta bülbül kesildi.

    19.04.2022 - 10:04 | | DHA
    'Sağır ve dilsiz' dilenci zabıtaya bülbül kesildi

    Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil zabıta ekipleri, dün akşam saatlerinde Merkez Camii ve çevresinde üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısı olan bir kişinin para dilendiğini fark etti. Zabıta ekiplerince yakalanan Ramazan A., Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencinin 'sağır ve dilsiz' yazısına rağmen konuşmaya başlaması zabıta ekiplerini şaşırttı. Zabıtanın sorularını da cevaplayan Ramazan A., Adana'daki İstanbul'a dilenmek için geldiğini söyledi.

    Sağır ve dilsiz dilenci zabıtaya bülbül kesildi

    Zabıtanın engelinin bulunmamasına rağmen neden dilencilik yaptığına yönelik soruya Ramazan A., "Köyümüzün hepsi dilencilik yapıyor. Bunu meslek haline getirdik" dedi. Kendisine cezai işlem uygulanacağının hatırlatılması üzerine ise, zabıta memurlarına teşekkür etti.

    Üzerindeki 770 lira paraya el konulan ve yasal işlem yapılan Ramazan A., daha sonra serbest bırakıldı.

    Öte yandan yaklaşık 4 ay önce de üzerinde 'sağır ve dilsiz' yazısıyla dilencilik yapan bir başka kişinin zabıta ekiplerince yakalandığı ve konuştuğu ortaya çıktı.

    GÜNCEL HABERLER

    Pençe kilit operasyonu şehitleri! Kaç asker şehit edildi, yaralı asker sayısı nedir? Pençe operasyonu son dakika haberleri ve son durum!

    Pençe kilit operasyonu şehitleri! Kaç asker şehit edildi, yaralı asker sayısı nedir? Pençe operasyonu son dakika haberleri ve son durum!

    Türk ve Azeri askerlere ABD'li gazeteciden sosyal medya tuzağı! Türkiye'ye girişi yasak... Akılalmaz detaylar...

    Türk ve Azeri askerlere ABD'li gazeteciden sosyal medya tuzağı! Türkiye'ye girişi yasak... Akılalmaz detaylar...

    Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

    Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe kilit operasyonu şehitleri! Kaç asker şehit edildi, yaralı asker sayısı nedir? Pençe operasyonu son dakika haberleri ve son durum!

    Pençe kilit operasyonu şehitleri! Kaç asker şehit edildi, yaralı asker sayısı nedir? Pençe operasyonu son dakika haberleri ve son durum!

    Sıradaki Haber
    Türk ve Azeri askerlere ABD'li gazeteciden sosyal medya tuzağı! Türkiye'ye girişi yasak... Akılalmaz detaylar...

    Türk ve Azeri askerlere ABD'li gazeteciden sosyal medya tuzağı! Türkiye'ye girişi yasak... Akılalmaz detaylar...

    Sıradaki Haber
    20 Nisan ŞOK kataloğu 2022! Şok aktüel 20 Nisan 2022 kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK kataloğu 2022 Nisan!

    20 Nisan ŞOK kataloğu 2022! Şok aktüel 20 Nisan 2022 kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? ŞOK kataloğu 2022 Nisan!

    Sıradaki Haber
    Tazminat ve yıllık izin hakkı ile ilgili flaş açıklama! Çalışan milyonlara güzel haber

    Tazminat ve yıllık izin hakkı ile ilgili flaş açıklama! Çalışan milyonlara güzel haber

    Sıradaki Haber