°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.620.24USD14.790.02ALTIN888.16-0.21
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamRefüjdeki bariyerlere çarpan minibüs devrildi
    HaberlerYaşam Haberleri Refüjdeki bariyerlere çarpan minibüs devrildi
    ABONE OL

    Refüjdeki bariyerlere çarpan minibüs devrildi

    Pendik, D-100 Karayolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, refüjdeki bariyerlere çarpıp, arkasından gelen otomobilin üstüne devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada minibüste bulunan biri astsubay 2 kişi yaralandı.

    04.05.2022 - 16:21 | | Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
    Refüjdeki bariyerlere çarpan minibüs devrildi
    Pendik'te refüjdeki bariyerlere çarpan minibüs devrildi
    Pendik'te refüjdeki bariyerlere çarpan minibüs devrildi
    Pendik'te refüjdeki bariyerlere çarpan minibüs devrildi
    Haberin Tüm Fotoğrafları

    Kaza, saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kadir Kara yönetimindeki 34 EP 2574 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki bariyerlere çarptı. Minibüs, arkasından gelen 34 SZ 7673 plakalı otomobilin kaput bölümüne devrildi. Kazada ayrıca refüjdeki elektrik direği karşı şeritten gelen otomobilin üstüne devrildi.

    Minibüste bulunan sürücü Kadir Kara ile yanında oturan ve astsubay olduğu öğrenilen Yavuz Gönenç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri iki yaralıyı minibüsün içerisinden çıkararak ambulansa koydu. Hastaneye kaldırılan Gönenç’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilde bulunan bir kadının eşine sarılarak ağladığı görüldü. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. 

    "DİREK ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ"

    Karşı şeride devrilen elektrik direği nedeniyle aracı hasar gören İnanç Zorlu, "Sol şeritten geliyordum. Bir anda ortalık toz duman oldu. Minibüs takla atmaya başladı. O sırada elektrik direği devrilerek aracımın üzerine düştü. İki yaralı vardı. Aracımın camı patladı" dedi. (

    GÜNCEL HABERLER

    Kara büyü yaptılar! Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

    Kara büyü yaptılar! Akılalmaz olay, duvardaki sembol ortalığı karıştırdı

    Tatilciler dönüş yolunda, trafik durma noktasında! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Tatilciler dönüş yolunda, trafik durma noktasında! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

    Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı 15 Temmuz ile birleşir mi?

    Sıradaki Haber
    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu

    Sıradaki Haber
    Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

    Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

    Sıradaki Haber
    Kilosu 40 ile 50 lira arasında değişiyor! 'İyi para kazanacaklar'

    Kilosu 40 ile 50 lira arasında değişiyor! 'İyi para kazanacaklar'

    Sıradaki Haber