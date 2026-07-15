Çorum’da orman yangını çıktı ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Olay, Laçin ilçesi Çorum-Osmancık yolu üzerinde bulunan Kuyumcu köyü alt tarafındaki Dutludere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçradı.

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112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.