Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı

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Karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından paylaşan çoban Hüseyin Hancı, "15 Temmuz'da bayrağımız yere düşmesin diye canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün böyle bir görüntüyle karşılaşmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.