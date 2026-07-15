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Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı

15.07.2026 - 19:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı.

1Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı

Taşlı Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan çoban Hüseyin Hancı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dikkat çeken bir görüntüyle karşılaştı.

2Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı

Çobanın bulduğu mantarın üzerinde doğal şekilde oluştuğu gözlenen ay ve yıldız figürü, görenleri hayrete düşürdü.

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3Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı

Yörede "Guguvak mantarı" olarak bilinen mantarın üzerindeki ay yıldız şeklinin Türk bayrağını andırması, 15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çeken anlamlı bir sembol olarak değerlendirildi.

4Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı

Karşılaştığı manzarayı sosyal medya hesabından paylaşan çoban Hüseyin Hancı, "15 Temmuz'da bayrağımız yere düşmesin diye canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün böyle bir görüntüyle karşılaşmayı Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

5Taşlı Yaylası'nda bulunan ay yıldızlı mantar görenleri şaşırttı

Doğal oluşum olduğu belirtilen ay yıldızlı mantar, kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok kişi tarafından 15 Temmuz'un manevi atmosferini yansıtan anlamlı bir görüntü olarak paylaşıldı.