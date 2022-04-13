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    YaşamProf. Dr. Bora Farsak’a ikinci dava! Varis tedavisi ölümle sonuçlanmıştı, 790 bin TL...
    HaberlerYaşam Haberleri Prof. Dr. Bora Farsak’a ikinci dava! Varis tedavisi ölümle sonuçlanmıştı, 790 bin TL...
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    Prof. Dr. Bora Farsak’a ikinci dava! Varis tedavisi ölümle sonuçlanmıştı, 790 bin TL...

    Varis tedavisi gördüğü klinikte ölen iş insanı Elçin Şekerci’nin (40) ailesi, 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Prof. Dr. Bora Farsak’tan tazminat talep etti.

    13.04.2022 - 08:53 |
    Prof. Dr. Bora Farsak’a ikinci dava! Varis tedavisi ölümle sonuçlanmıştı, 790 bin TL...

    İki çocuk annesi Elçin Şekerci, 3 yıl önce bacaklarındaki Varis sorunu nedeniyle Prof. Dr. Bora Farsak’ın kliniğine gitti. Prof. Farsak, bir Üniversite hastanesinde Elçin Şekerci’ye varis ameliyatı yaptı. Şekerci ameliyatın ardından kılcal damarların tedavisi için Farsak’ın kliniğine gitmeye devam etti. 15 Mayıs 2019 günü klinikte fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı.

    Prof. Dr. Bora Farsak’a ikinci dava Varis tedavisi ölümle sonuçlanmıştı, 790 bin TL...

    6 YIL HAPİS İSTENİYOR

    Elçin Şekerci’nin eşi Bülent Şekerci, eşinin vurulan iğneden dolayı rahatsızlandığını öne sürerek, Prof. Dr. Bora Farsak’tan şikâyetçi oldu. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Farsak savunmasında, hiçbir suçunun olmadığını belirtti. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Elçin Şekerci’nin ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğunu belirterek, Prof. Dr. Bora Farsak’ın uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığını ifade etti. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Prof. Farsak hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle Dava açtı.

    ‘BENİM KUSURUM YOK’

    Ceza davası devam ederken Elçin Şekerci’nin ailesi İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Prof. Dr. Bora Farsak’a 20 bin liralık destekten yoksun kalma tazminatı ile 770 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Prof. Dr. Bora Farsak ise ölümde herhangi bir kusurunun olmadığını belirterek davanın reddini istedi.(Hürriyet)

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