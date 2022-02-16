Pasaport için gerekli evraklar ve belgeler nelerdir?

Pasaport sırasında kişiden istenen belge ve evraklar, çıkarılacak pasaportun çeşidine bağlı olarak bazı değişiklikler göstermektedir. Yaygın olarak kullanılan bordo pasaportlar için istenen belgeler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Nüfus Cüzdanı

- 2 Tane Biyometrik Fotoğraf

- Varsa Eski Pasaport

- Pasaport Harç ve Defter Bedelinin Dekontu

Pasaport için istenilen evrak ve belgeler büyük bir titizlikle incelemeden geçirilmektedir. Bu kapsamda, fotoğrafsız olan ya da kimlik numarası okunamayacak haldeki nüfus cüzdanları kurum tarafın kabul edilmemektedir. Bu sebeple pasaport başvurusundan önce eski sayılabilecek nüfus cüzdanlarının mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir.

Tıpkı nüfus cüzdanlarında olduğu gibi, fotoğraf konusunda da uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Buna göre, sıradan vesikalık fotoğraflar başvuru sırasında kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu fotoğrafın biyometrik boyutlarda, beyaz fonlu ve desensiz olması gerekmektedir. Ayrıca pasaporta başvuracak kişinin de yüzünün nötr bir ifadede bulunması istenmektedir.

Pasaport harç ve defter ücretlerinin dekontu ve varsa eski pasaportun aslı da başvuru sırasında hazır bulunması gereken evraklar arasındadır. Reşit olmayan çocuklar ve engelli bireylerin başvurusunda ise bu dört belgeye ek olarak bir tane de muvafakatname eklenmesi istenmektedir.

Muvafakatname, 18 yaş altı çocukların yurtdışına çıkabilmeleri için ebeveynleri tarafından verilen bir izin belgesidir. Çocuğun ebeveynleri evliyse hem annenin hem de babanın bu belgeyi imzalaması gerekmektedir. Anne ve babanın ayrı olduğu durumlarda ise yalnızca velayet sahibinin muvafakatname hazırlaması yeterli sayılmaktadır.

Pasaport çeşitleri

Pasaport; bordo, yeşil, gri ve siyah olmak üzere farklı renklerde verilmekte olup, her renk farklı bir çalışma alanına hitap etmektedir. Bu kapsamda, verilen pasaportların; yeşil, gri ve siyah olanları devlet hizmetinde bulunan çalışanlara verilmektedir. Bordo pasaport ise, devlet hizmetinde bulunmayan sivil vatandaşlara verilmektedir.

Pasaportun türüne göre yurt dışında sahip olduğu imkanlar da artış göstermektedir. Buna göre Umumi Pasaport olarak da bilinen bordo pasaportlar yetki alanı en dar belgelerdir. Ancak vize gerektirmeyen pek çok ülkeye bordo pasaport ile giriş yapabilmek mümkündür.

Yeşil pasaport, Hususi Pasaport olarak geçmektedir ve kadro derecesi 1’den 3’e kadar olan devlet memurlarına verilmektedir. Devlet kademesinde bulunan öğretmen ve doktorlar da istenilen kadro derecesine uydukları taktirde yeşil pasaport alabilmektedir.

Gri pasaport, Hizmet Pasaportu; Siyah pasaport ise Diplomatik pasaport olarak bilinmektedir. Gri pasaportlar, devlet gözetimindeki bir iş için seyahat eden memurlara verilmektedir. Burada kişinin daha önce bordo pasaport çıkarmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Siyah pasaport ise devletin üst kademelerinde yetkisi bulunan kişilere verilmektedir.

Biyometrik pasaport hizmeti verilmeye başlamadan önce; Diplomatik Pasaport kırmızı renge sahipken, bu yenilikten hemen sonra siyah olarak verilmeye başlamıştır. Devlet bakanları, valiler, belediye başkanları ve orgeneraller siyah pasaporttan hizmet süresince faydalanabilmektedir.

Pasaport randevusu nasıl alınır?

Pasaport başvuruları randevulu ya da randevusuz olarak yapılabilmektedir. Nüfus müdürlüğüne gitmeden önce randevu almak, burada geçirilmesi gereken zamandan tasarruf edilmesine yardımcı olmaktadır. Buna göre, pasaport randevuları 199 numaralı telefon hattı aracılığıyla alınabilmektedir.

Pasaport başvurusu için randevu almak istemeyenler için de randevusuz sıra numarası verilmektedir. Doğrudan nüfus müdürlüğüne gidilerek ve sıra bekledikten sonra pasaport için gerekli başvuru rahatlıkla tamamlanabilmektedir.

Pasaport harç ve defter bedeli nedir?

Pasaport harç ve defter bedeli, bir pasaport için ödenmesi gereken toplam tutarı belirlemektedir. Defter bedeli, pasaportun geçerlilik süresine göre değişmezken; harç bedeli bu süre ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Bir pasaportun geçerlilik süresi ise en az 1, en fazla da 10 yıl olarak belirlenmektedir.

Pasaportlar için istenen harç ve defter bedeli, her sene başında güncellenerek bilgiye sunulmaktadır. Bu kapsamda son yapılan duyuruya göre en düşük pasaport harcı 368,30 Türk Lirası değerindedir. En yüksek harç ise 1154,80 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Pasaport defter ya da cüzdan bedeli ise sabit bir rakam üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yıl için istenen defter bedeli 160 TL olarak kamuoyuna sunulmuştur.