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    Park halindeki otomobilin bagajÄ±ndan ceset çÄ±ktÄ±!

    Antalya'da 4 gÃ¼ndÃ¼r park halinde olan otomobilin bagajÄ±nda Nurettin DemirÂ (42) isimli kiÅŸinin cansÄ±z bedeni bulundu.Â

    20.03.2022 - 22:32 | | Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)
    Park halindeki otomobilin bagajÄ±ndan ceset çÄ±ktÄ±!

    Olay, saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Kepez ilÃ§esi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokaÄŸa yakÄ±n orman yakÄ±nÄ±ndaÂ meydana geldi. Yolda yaklaÅŸÄ±k 4 gÃ¼ndÃ¼r park halinde duran 34 SZ 8305 plakalÄ± otomobilin yanÄ±na gelen bir kiÅŸi, aracÄ±n kontaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerindeÂ olduÄŸunu iÃ§inde kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce de bagajÄ± aÃ§tÄ±. BagajÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±ndaÂ iseÂ baÅŸÄ±nda kurumuÅŸ kan izleri bulunan bir erkeÄŸi hareketsiz halde buldu.Â Durumun bildirilmesiyle olay yerine saÄŸlÄ±k ve Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, bagajdaki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

    POLÄ°S ARAÃ‡LARIYLAÂ Ã–NLEM ALINDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri, Ã¶len kiÅŸinin Nurettin Demir olduÄŸunu belirledi. Polis ekipleri, gazetecilerin ve vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almamasÄ± iÃ§in Nurettin Demir'in cesedinin olduÄŸu otomobilin Ã§evresini ekip araÃ§larÄ±yla kapattÄ±ktan sonra gÃ¼venlik ÅŸeritleriyle de sokaÄŸÄ± araÃ§ ve yaya giriÅŸine kapattÄ±.Â 

    'Ã‡OK TEDÄ°RGÄ°N OLDUK'

    Otomobilin yaklaÅŸÄ±k 4-5 gÃ¼ndÃ¼r park halinde olduÄŸunu ifade eden mahalle sakinlerinden Ayhan Akdal, "PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana burada araÃ§. Terk edilmiÅŸ bir vaziyette duruyordu. Ã‡ok tedirgin olduk dedi.

    DARP BULGULARINA RASTLANDI

    Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi, Olay Yeri Ä°nceleme ekipleri ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± Nurettin Demir'in vÃ¼cudunda darp izleri olduÄŸu belirlendi. Demirin cenazesi, Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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