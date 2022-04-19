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    YaşamOkul dönüşü korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken...
    HaberlerYaşam Haberleri Okul dönüşü korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken...
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    Okul dönüşü korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

    Diyarbakır’da 13 yaşlarındaki kız çocuğu, okul çıkışı eve gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

    19.04.2022 - 14:12 |
    Okul dönüşü korkunç kaza! Karşıdan karşıya geçmek isterken...

    Kaza, Elazığ Caddesi üzeri Batıkent girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 yaşlarındaki B.K.’ye okul çıkışı yolun karşısına geçmek isterken 34 BTY 725 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan öğrenci, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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