Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Çakırlar Mahallesi'nde oturan Abdil Çakar ile eşi Havana Çakar, dün ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Çakar çiftinden haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde eve geldi. Çifti hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Çakar çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı