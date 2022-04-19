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Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı! Yakacağı her araç için 5 bin dolar alacaktı...

PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planlayan şahıs Kocaeli'de yakalandı. Şüpheli ifadesinde, çekeceği her video karşılığında 1500 dolar, yakacağı her araç içinse 5 bin dolar kazanacağının söylendiğini belirtti.

19.04.2022 - 12:41 | | DHA
Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı! Yakacağı her araç için 5 bin dolar alacaktı...

Kocaeli'de, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünden toplu taşıma araçlarının kundaklanması karşılığında 5 bin dolar alacağı belirlenen H.Y., polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye çıkarılan H.Y., tutuklanırken, iş birliği yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi için yurt dışı edilme kararı verildi.

Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı Yakacağı her araç için 5 bin dolar alacaktı...

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kocaeli'de halk otobüslerinin kundaklanması eylemi yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Halk otobüslerini kundaklamak için keşif yapan kişinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.Y.'nin cep telefonunda çektiği halk otobüslerinin görüntüleri ele geçirildi. H.Y. ile birlikte hareket eden 2 kişi de yakalandı. H.Y. ifadesinde, örgüt mensuplarının Kocaeli’de keşfini yaptığı araçları yakarak eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında kendisine 5 bin dolar verileceğini itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.Y. ve iş birlği yaptığı 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.Y. tutuklanırken, yabancı uyruklu 2 şüpheli için yurt dışı edilme kararı verildi.

Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı Yakacağı her araç için 5 bin dolar alacaktı...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/PYD'nin kentte eylem hazırlığı içerisinde olduğunun bilgisi üzerine çalışma başlattı. Terör ve istihbarat birimlerinden özel bir ekip oluşturularak, şehir merkezindeki tüm kamera görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede yabancı uyruklu H.Y.'nin, PKK/PYD terör örgütü adına sivil vatandaşlara yönelik saldırı eylemi planladığı tespit edildi. Bunun üzerine takibe alınan terörist H.Y., 12 Nisan'da Kocaeli Belediyesi'ne ait halk otobüslerine yönelik saldırı arayışında olduğu sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı Yakacağı her araç için 5 bin dolar alacaktı...

'TERÖR ÖRGÜTÜ AİLEMİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'

Terörist H.Y.'nin ifadesinde, Suriye Rakka'da PKK/PYD terör örgütü içerisindeki sözde sorumlu örgüt mensuplarının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaştığını belirterek, "Türkiye'de bulunduğum sürede kendi seçtikleri yerlerin konumlarını ve araçların fotoğraflarını çekerek göndermemi, araçları yakmamı ve bu iş karşılığında para göndereceğini belirtiler. Bunun üzerine Kocaeli Merkez Adnan Menderes Bulvarı civarındaki halk otobüslerinin keşfini yaptım, keşif videosunu örgüt mensuplarına gönderdim. Her video karşılığında 1500 dolar, yakacağım her araç içinse 5 bin dolar kazanacağımı söylediler. Para teklifinin yalan olduğunu videoyu gönderdikten sonra anladım ve araç yakmayı reddettim. Bunun üzerine terör örgütü ailemi öldürmekle tehdit etti" dediği öğrenildi.

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