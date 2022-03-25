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    YaşamÖğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı
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    Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

    Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5'i öğretmen 7 kişi yaralandı.

    25.03.2022 - 11:08 | | DHA
    Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

    Kaza, sabah saatlerinde Kahta- Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Köy okullarında görevli öğretmenleri taşıyan Mehmet Yücekaya (28) yönetimindeki 02 AAR 986 plakalı servis minibüsü, Erikdere köyü yakınlarında Yasir Can'ın (35) kullandığı 02 ABV 390 plakalı hafif ticari araç ile bilinmeyen nedenle çarpıştı.

    Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

    Kazada sürücüler ile servis minibüsünde bulunan öğretmenler Medet Solak (25), Kübra Yurtseven (26), Hacer Okay (32), Hatice Kübra Cengiz (27) ve Reşat Özdemir (36) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Hacer Okay, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi.

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