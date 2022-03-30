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    YaşamÖğrencilerin tartışmasına veliler karıştı, silahlı kavga çıktı!
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    Öğrencilerin tartışmasına veliler karıştı, silahlı kavga çıktı!

    Gaziantep’te, ilkokul öğrencileri arasında çıkan tartışma, velilerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda öğrenci velisi Selçuk Ç. (45), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla yaralandı.

    30.03.2022 - 17:30 | | Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)
    Öğrencilerin tartışmasına veliler karıştı, silahlı kavga çıktı!

    Olay, öğleden sonra, Osmangazi Mahallesi’ndeki Aslı Alevli İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki bir grup öğrenci arasında, sınıfta oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı.

    Çocukların haber vermesiyle gelen velileri de tartışmaya dahil oldu. Velilerin okulun dışında taşan tartışması da silahlı kavgaya dönüştü. Okul önündeki kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermi, öğrenci velisi Selçuk Ç.'ye isabet etti. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Selçuk Ç., ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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