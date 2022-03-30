°
Şehir seçiniz
    BİST2.2301.05EURO16.361.12USD14.670.72ALTIN907.710.93
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamErzurum'da 14 öğretmen ile 40 öğrenci zehirlendi! Tedavi altına alındılar
    HaberlerYaşam Haberleri Erzurum'da 14 öğretmen ile 40 öğrenci zehirlendi! Tedavi altına alındılar
    ABONE OL

    Erzurum'da 14 öğretmen ile 40 öğrenci zehirlendi! Tedavi altına alındılar

    Erzurum'da düzenlenen 16'ncı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nın Erzurum Bölge Sergisi'nin açılışına katılan 14 öğretmen ile 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

    30.03.2022 - 13:32 | | Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)
    Erzurum'da 14 öğretmen ile 40 öğrenci zehirlendi! Tedavi altına alındılar

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Erzurum'da 16'ncısı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nın Erzurum Bölge Sergisi'ne katılan çeşitli illerden 40 öğrenci ile 14 öğretmen rahatsızlandı.

    Mide bulantısı ve ishal şikayeti görülen öğretmen ve öğrenciler, bu sabah Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Öğretmenler yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, öğrenciler ise müşahede altına alındı.

    Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya, 14 öğretmenin yetişkin acilde reçete verildikten sonra taburcu edildiğini, öğrencilerin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu ifade etti.

    Öğretmen ve öğrencilerin dün akşam Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde birlikte yemek yedikleri belirtilirken olayla ilgili araştırma başlatıldı.

    10 yıl hapis cezası alan istismarcı tutuklandı!
    İlgili Haber
    10 yıl hapis cezası alan istismarcı tutuklandı!
    Komşusunu ve eşini öldürüp intihar etti! İstanbul'da korkunç olay
    İlgili Haber
    Komşusunu ve eşini öldürüp intihar etti! İstanbul'da korkunç olay
    Kız çocuğuna eniştesinden iğrenç istismar! Telefondaki uygunsuz yazışmalar ortaya çıkardı
    İlgili Haber
    Kız çocuğuna eniştesinden iğrenç istismar! Telefondaki uygunsuz yazışmalar ortaya çıkardı
    Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan eski sevgili tutuklandı!
    İlgili Haber
    Sultan'ın yüzüne kimyasal madde atan eski sevgili tutuklandı!

    GÜNCEL HABERLER

    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!

    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'den şaşırtan rest: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder!

    EYT, Asgari ücrete zam ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu, resmen duyurdular...

    EYT, Asgari ücrete zam ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Ve belli oldu, resmen duyurdular...

    Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı

    Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Memur ve emekliye ek zam ne kadar, memur ve emekliye ek zam ne zaman ödenecek?

    Memur ve emekliye ek zam ne kadar, memur ve emekliye ek zam ne zaman ödenecek?

    Sıradaki Haber
    Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı

    Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı

    Sıradaki Haber
    Ekonomik güven endeksi açıklandı

    Ekonomik güven endeksi açıklandı

    Sıradaki Haber
    Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

    Rivne’de vurulan yakıt deposundaki yangın 3 gündür söndürülemiyor

    Sıradaki Haber