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    YaşamNişanlısıyla görüntülü konuşan uzman çavuş silahı başına dayadı sonrası korkunç
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    Nişanlısıyla görüntülü konuşan uzman çavuş silahı başına dayadı sonrası korkunç

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken, "Bu intihar edenler nasıl ediyor?" diyerek başına dayadığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Doğukan Tok (23), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

    13.03.2022 - 19:46 | | İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)
    Nişanlısıyla görüntülü konuşan uzman çavuş silahı başına dayadı sonrası korkunç

    Olay, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesinde Doğukan Tok'un evinde meydana geldi. İddiaya göre Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Doğukan Tok, kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken beylik tabancasını çıkardı. Tok, daha sonra "Bu intihar edenler nasıl ediyor?" diyerek tabancasını başına dayadı ve bu sırada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Doğukan Tok, arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Doğukan Tok'un cenazesi, otopsinin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderildi. Tok için Akifiye Mahallesi'ne tören düzenlendi. Mahalle mezarlığında düzenlenen törene; ailesi ile Andırın Kaymakamı Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Çakır, Tok'un silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

    Cenaze namazının ardından Doğukan Tok'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevgilisinin ölümüne tanıklık eden ve oldukça üzgün olduğu görülen E.U., yakınları tarafından güçlükle ayakta durabildi. Doğukan Tok'un Mayıs ayında memleketine gelerek, E.U. ile sözleneceği ifade edildi.

    Nişanlısıyla görüntülü konuşan uzman çavuş silahı başına dayadı sonrası korkunç

     

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