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    YaşamNisa bebeği terk etmişti! Anne hakkında flaş gelişme
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    Nisa bebeği terk etmişti! Anne hakkında flaş gelişme

    Pendik'te Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden anne Ebru S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    14.04.2022 - 14:10 |
    Nisa bebeği terk etmişti! Anne hakkında flaş gelişme

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ebru S.'nin (20) kimlikteki adı Ebrar Nil S. olan 3 aylık bebeğini 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik Güllübağlar Mahallesi'ndeki bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı.

    BEBEĞİ MAHALLE SAKİNLERİ BULDU

    Aynı mahallede ikamet eden Şaban K.'nin saat 14.00 sıralarında ağlama sesi duymasının ardından bebeği bulduğu ve polisi arayarak durumu haber verdiği belirtilen iddianamede, olay yerine polis ekiplerinin geldiği, Ebrar Nil isimli bebeğin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavisinin yapıldığı belirtildi.

    Ardından bebeğin Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne 30 Mart günü teslim edildiği aktarıldı. 'Nisa Mihriban' bebeğin 1 Nisan günü yüzüne mama bulaştığı görülmesi üzerine kurum doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılıp Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği iddianamede anlatıldı.

     

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