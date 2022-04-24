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    YaşamMüsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı! Tedirgin eden görüntü, denizi kapladı
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    Müsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı! Tedirgin eden görüntü, denizi kapladı

    Müsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı. İzmit Körfezi'nde açılan denizcilik firması sahibi Enver Okan, müsilaj ile karşılaştı. Okan, Körfez ilçesi açıklarında belirli aralıklarla deniz yüzeyinde oluşan müsilajı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    24.04.2022 - 19:09 | | Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)
    Müsilaj kabusu yeniden ortaya çıktı! Tedirgin eden görüntü, denizi kapladı

    İzmit Körfezinde denize açılan denizcilik firması sahibi Enver Okan, geçen yıl kabusa dönüşen müsilajla yeniden karşılaştı. Enver Okan cep telefonu kamerasıyla müsilajı görüntüledi. Görüntülerde deniz yüzeyinde belirli aralıklarla müsilaj görüldü. Gemilere personel ve gıda hizmeti verdiklerini belirten Enver Okan, Öğle saatlerinde gemiye gitmek için denize açıldığımızda parça parça müsilaj gördük. Hereke açıklarında büyüdüğünü gördük. Şu anda Körfez ilçesi açıklarında gördük. En son geçen sene görmüştük. Kış başlangıcında neredeyse bitmişti. Bizim endişemiz geçen sene olduğu gibi ufaktan başlayıp sonra büyük kitleler haline dönüşmesinden korkuyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını ümit ediyoruz" dedi.  

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