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    YaşamMaket bıçaklı saldırı! Eski eşine ve kocasına dehşeti yaşattı
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    Maket bıçaklı saldırı! Eski eşine ve kocasına dehşeti yaşattı

    Antalya'da Abdullahrezzak Aydın (41), 11 ay önce boşandığı eşi Meral Demir Fesli (39) ve eski eşinin 10 gün önce evlendiği Erden Fesliye (40) maket bıçağı ile dehşeti yaşattı. Aydın'ın çocuklarını görmek için gittiği evde kapıyı içeriden kilitledikten sonra maket bıçağı ile gerçekleştirdiği saldırıda Fesli çifti aldıkları kesiklerle ağır yaralanırken, şüpheli olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

    06.04.2022 - 22:58 | | Bülent TATOĞULLLARI/ANTALYA,(DHA)
    Maket bıçaklı saldırı! Eski eşine ve kocasına dehşeti yaşattı

    Olay saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Abdullahrezzak Aydın, iddiaya göre 11 ay önce boşandığı eşi Meral Demir Fesli'nin yanına 2 çocuğunu görmeye gitti. Bir süre evde kalan Aydın ile eski eşinin 10 gün önce evlendiği Erden Fesli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aydın, tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan 2 çocuğunu dışarı çıkararak komşuya bıraktı.

    KAPIYI İÇERİDEN KİLİTLEYİP MAKET BIÇAĞI İLE ÇİFTE SALDIRDI

    Kısa bir süre sonra geriye dönen Abdullahrezzak Aydın, kapıyı içeriden kilitledi. Yanında getirdiği maket bıçağı ile eski eşi Meral Demir Fesli ile Erden Fesli'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Evden gelen çığlıkları duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen ekipler, güçlükle dairenin kapısına açıp içeriye girdi. Kanlar içinde bulunan Fesli çifti, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülürken, şüpheli Aydın olay yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

    Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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