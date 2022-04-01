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Edinilen bilgiye gÃ¶re olay, merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi DÃ¶rtler Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re kendisine ilgi gÃ¶stermediÄŸi ve deÄŸersiz hissettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi eÅŸi M.A. (40) ile tartÄ±ÅŸan Z.A. (38), sabah saatlerinde lÃ¼ks cipine binip evden ayrÄ±ldÄ±. Daha sonra eÅŸini telefonla arayan Z.A., intihar edeceÄŸini sÃ¶yledi. M.A. eÅŸini ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±.

Daha sonra yeniden eÅŸini arayan Z.A., yÃ¼ksek dozda ilaÃ§ iÃ§tiÄŸini ve Ã‡atalan BatÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine komÅŸusunun otomobilini alan M.A., polis ekiplerini arayÄ±p eÅŸinin sÃ¶ylediÄŸi yere gitti.

KapÄ±larÄ± kilitli cipin iÃ§indeki eÅŸinin baygÄ±n olduÄŸunu gÃ¶ren M.A., konumunu polise bildirdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p kadÄ±nÄ± araÃ§tan Ã§Ä±karttÄ±. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin ilk mÃ¼dahalesini yaptÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n, ambulansla Adana Åžehir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â

Z.A. ile eÅŸi M.A.â€™nÄ±n bir sÃ¼redir sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Z.A.â€™nÄ±n hastanedeki tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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