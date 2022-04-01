Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.2440.48EURO16.240.00USD14.690.15ALTIN913.790.01
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamLüks cipte hayatÄ±na son vermek isteyen kadÄ±n, ekipleri harekete geçirdi
    HaberlerYaÅŸam Haberleri Lüks cipte hayatÄ±na son vermek isteyen kadÄ±n, ekipleri harekete geçirdi
    ABONE OL

    Lüks cipte hayatÄ±na son vermek isteyen kadÄ±n, ekipleri harekete geçirdi

    Adanaâ€™da lÃ¼ks cipinde ilaÃ§ iÃ§erek hayatÄ±nÄ± son vermek isteyen kadÄ±n, cipin arka camÄ±nÄ± kÄ±ran polisler tarafÄ±ndan araÃ§tan Ã§Ä±kartÄ±larak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â  Â

    01.04.2022 - 10:34 |
    Lüks cipte hayatÄ±na son vermek isteyen kadÄ±n, ekipleri harekete geçirdi

    Â 

    Edinilen bilgiye gÃ¶re olay, merkez Ã‡ukurova ilÃ§esi DÃ¶rtler Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re kendisine ilgi gÃ¶stermediÄŸi ve deÄŸersiz hissettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸi eÅŸi M.A. (40) ile tartÄ±ÅŸan Z.A. (38), sabah saatlerinde lÃ¼ks cipine binip evden ayrÄ±ldÄ±. Daha sonra eÅŸini telefonla arayan Z.A., intihar edeceÄŸini sÃ¶yledi. M.A. eÅŸini ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±.

    Daha sonra yeniden eÅŸini arayan Z.A., yÃ¼ksek dozda ilaÃ§ iÃ§tiÄŸini ve Ã‡atalan BatÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Bunun Ã¼zerine komÅŸusunun otomobilini alan M.A., polis ekiplerini arayÄ±p eÅŸinin sÃ¶ylediÄŸi yere gitti.

    KapÄ±larÄ± kilitli cipin iÃ§indeki eÅŸinin baygÄ±n olduÄŸunu gÃ¶ren M.A., konumunu polise bildirdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen ekipler, cipin arka camÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p kadÄ±nÄ± araÃ§tan Ã§Ä±karttÄ±. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin ilk mÃ¼dahalesini yaptÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n, ambulansla Adana Åžehir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â Â 

    Z.A. ile eÅŸi M.A.â€™nÄ±n bir sÃ¼redir sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Z.A.â€™nÄ±n hastanedeki tedavisinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

    Bedava tatilin adresi çardaklarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±, yÄ±lan hikayesine döndü
    Ä°lgili Haber
    Bedava tatilin adresi çardaklarÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±, yÄ±lan hikayesine döndü
    Adana'da korkutan deprem!
    Ä°lgili Haber
    Adana'da korkutan deprem!
    IssÄ±z plajda cinsel istismar iddiasÄ±! Ünlü manken dehÅŸeti anlattÄ±
    Ä°lgili Haber
    IssÄ±z plajda cinsel istismar iddiasÄ±! Ünlü manken dehÅŸeti anlattÄ±
    Burnundan tanÄ±nan motosiklet hÄ±rsÄ±zÄ± yakalandÄ±
    Ä°lgili Haber
    Burnundan tanÄ±nan motosiklet hÄ±rsÄ±zÄ± yakalandÄ±

    Â  Â  Â  Â  Â Â 

    GÜNCEL HABERLER

    Kredi - kredi kartÄ± kullananlar dikkat! Banka borçlarÄ± ile ilgili flaÅŸ detay, hemen...

    Kredi - kredi kartÄ± kullananlar dikkat! Banka borçlarÄ± ile ilgili flaÅŸ detay, hemen...

    AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Benzin ve motorin...

    AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme! Benzin ve motorin...

    Rus saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Mikolayivâ€™de hastanedeki yÄ±kÄ±m görüntülendi

    Rus saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Mikolayivâ€™de hastanedeki yÄ±kÄ±m görüntülendi

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Kredi - kredi kartÄ± kullananlar dikkat! Banka borçlarÄ± ile ilgili flaÅŸ detay, hemen...

    Kredi - kredi kartÄ± kullananlar dikkat! Banka borçlarÄ± ile ilgili flaÅŸ detay, hemen...

    SÄ±radaki Haber
    Rus saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Mikolayivâ€™de hastanedeki yÄ±kÄ±m görüntülendi

    Rus saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Mikolayivâ€™de hastanedeki yÄ±kÄ±m görüntülendi

    SÄ±radaki Haber
    MSB'den Karadeniz'deki mayÄ±nlar ile ilgili açÄ±klama! 'Yüksek hazÄ±rlÄ±k durumuna geçildi'

    MSB'den Karadeniz'deki mayÄ±nlar ile ilgili açÄ±klama! 'Yüksek hazÄ±rlÄ±k durumuna geçildi'

    SÄ±radaki Haber
    YÄ±llÄ±k izinlerle ilgili flaÅŸ karar! Milyonlarca çalÄ±ÅŸana kötü haber! Ä°ptal ediliyor

    YÄ±llÄ±k izinlerle ilgili flaÅŸ karar! Milyonlarca çalÄ±ÅŸana kötü haber! Ä°ptal ediliyor

    SÄ±radaki Haber