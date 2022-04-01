Burnundan tanÄ±nan motosiklet hÄ±rsÄ±zÄ± yakalandÄ±

Olay, SalÄ± gÃ¼nÃ¼ sabahÄ±n erken saatlerinde Harmantepe Mahallesi TalatpaÅŸa Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, sabah saatlerinde yÃ¼rÃ¼yerek sokaÄŸa giren kapÃ¼ÅŸonlu hÄ±rsÄ±z, etrafÄ± gÃ¶zetledikten sonra park halindeki motosikletin yanÄ±na yanaÅŸtÄ±. Motosikletin kilidini kÄ±ran ÅŸÃ¼pheli, motosiklet ile olay yerinden kaÃ§tÄ±. Sabah iÅŸe gitmek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kan Ali YÄ±lkÄ±n, motosikletinin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. GÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izledikten sonra motosikletinin Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Ali YÄ±lkÄ±n, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle polis merkezine giderek ÅŸikayetÃ§i oldu.

HIRSIZI BURNUNDAN TANIDIÄžINI SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°

Motosiklet sahibi Ali YÄ±lkÄ±n, motosikletini Ã§alan kiÅŸiyi burnundan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± kiÅŸinin birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce arkadaÅŸÄ±nÄ±n motosikletini Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â

Ä°hbar Ã¼zerine harekete geÃ§en BeyoÄŸlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden kimliÄŸini tespit ettikleri ÅŸÃ¼pheli M.A.'yÄ±, saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda, BeyoÄŸlu BÃ¼lbÃ¼l Mahallesi GÃ¶lbaÅŸÄ± sokak Ã¼zerinde yakaladÄ±. ÅžÃ¼pheli, iÅŸlemleri yapÄ±lmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â