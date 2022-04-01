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    YaşamIssız plajda cinsel istismar iddiası! Ünlü manken dehşeti anlattı
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    Issız plajda cinsel istismar iddiası! Ünlü manken dehşeti anlattı

    Manken Dilara Kurşun, ayrılmalarına rağmen son kez görüşmek için kendisini Kumköy sahiline götüren ve burada cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Tufan Kılıç’la mahkemede yüzleşti. Manken Dilara Kurşun yaşadığı dehşeti anlattı, eski sevgili Tufan Kılıç ise iddiaları reddetti.

    01.04.2022 - 08:54 |
    Issız plajda cinsel istismar iddiası! Ünlü manken dehşeti anlattı

    Manken ve model Dilara Kurşun, geçen haziran ayında Kumköy'de darp edilerek cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla eski sevgilisi Tufan Kılıç'ı ihbar etmişti. Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

    'ISSIZ BİR PLAJA GÖTÜRDÜ'
    Kurşun "Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Alkol aldı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu" dedi.

    Issız plajda cinsel istismar iddiası Ünlü manken dehşeti anlattı

    'ELİMİ BİLE SÜRMEDİM'
    Nitelikli cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarından dava açılan Tufan Kılıç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokunduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım.

    Issız plajda cinsel istismar iddiası Ünlü manken dehşeti anlattı

    Şikayetçi ile ilişkilerimizde sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için davayı erteledi. (Dilek Yaman Demir- Sabah)

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