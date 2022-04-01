Issız plajda cinsel istismar iddiası! Ünlü manken dehşeti anlattı

Manken ve model Dilara Kurşun, geçen haziran ayında Kumköy'de darp edilerek cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla eski sevgilisi Tufan Kılıç'ı ihbar etmişti. Kurşun ve eski sevgilisi Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'ISSIZ BİR PLAJA GÖTÜRDÜ'

Kurşun "Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Alkol aldı. Saçlarımdan ve boynumdan tutup öpmeye çalıştı. Bir yandan üstümdeki kıyafetleri çıkarmaya çalışıyordu" dedi.

'ELİMİ BİLE SÜRMEDİM'

Nitelikli cinsel saldırı, hakaret ve tehdit suçlarından dava açılan Tufan Kılıç ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Kumköy'deyken darp ettiğim ve dokunduğum şeklindeki iddiaları asılsızdır. Kendisine hiçbir şekilde elimi sürmedim, dokunmadım.

Şikayetçi ile ilişkilerimizde sıkıntılar olsa da sonrasında barışıp ilişkimize devam ettik" diye konuştu. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanması için davayı erteledi. (Dilek Yaman Demir- Sabah)