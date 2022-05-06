Olay, dÃ¼n saat 23.50 sÄ±ralarÄ±nda Ã‡iÃ§ek Mahallesi 1611 sokakta meydana geldi.Â Meryem Ã‡Ä±tÄ±rkÄ±r, 18 aylÄ±k bebeÄŸi ile komÅŸusu S.Y.'nin yanÄ±na geldi. S.Y. ile Meryem Ã‡Ä±tÄ±rkÄ±r evin Ã¶nÃ¼ndeÂ konuÅŸtuÄŸu sÄ±rada, iddiaya gÃ¶re sokaktan geÃ§en E.E. isimli kadÄ±n yanlarÄ±na geldi. Meryem Ã‡Ä±tÄ±rkÄ±r ile E.E. arasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. GerginliÄŸin artmasÄ± sonucuÂ E.E., yanÄ±nda bulunan bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±kartarak Meryem Ã‡Ä±tÄ±rkÄ±r'Ä± kucaÄŸÄ±nda Ã§ocuÄŸu olduÄŸu halde saldÄ±rdÄ±. Arbede sÄ±rasÄ±nda Ã‡Ä±tÄ±rkÄ±r, Ã§ocuÄŸunu korumaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak darbeleriyle yaralandÄ±. ÅžÃ¼pheli E.E. ise sokaktan geÃ§en bir taksiye binerek kaÃ§tÄ±.Â

S.Y.'nin durumu bildirmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekibi ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan yaralÄ± kadÄ±nÄ± ambulanslaÂ Meryem Ã‡Ä±tÄ±rkÄ±r, Ege Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. 3 bÄ±Ã§ak darbesiyle yaralandÄ±ÄŸÄ± belirlenenÂ Meryem Ã‡Ä±tÄ±rkÄ±r'Ä±n polise verdiÄŸi ilk ifadede, arkadaÅŸÄ± S.Y. ile birlikte oturduklarÄ± sÄ±rada yanlarÄ±na gelen E.E.'nin sebepsiz yere kendisiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve ardÄ±ndan belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§ak ile salodÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Polis, olaydan sonra kaÃ§an ve hakkÄ±nda birÃ§ok suÃ§Â kaydÄ± bulunan E.E.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

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