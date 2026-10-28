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Bodrum’da sağanak dehşeti: Cadde ve sokaklar göle döndü

28.10.2026 - 17:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 32 kilogram yağışın düştüğü ilçede cadde ve sokaklar göle dönerken, Bitez Mahallesi'nde su basan evinde mahsur kalan hamile bir kadın ekiplerin zamanla yarışı sonucu sedyeyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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1Bodrum’da sağanak dehşeti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Ev ve iş yerlerini su basarken, evinde mahsur kalan hamile kadın ekipler tarafından sedyeyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İlçede metrekareye 32 kilogram yağış düştü.

2Bodrum’da sağanak dehşeti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum’da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi’nde bir ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde bir ev ile Gölköy ve Konacık mahallelerinde toplam 2 iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekipler bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.

3Bodrum’da sağanak dehşeti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi’nde yoğun su birikintileri nedeniyle bir evde yaşayan hamile kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

4Bodrum’da sağanak dehşeti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Ekipler tarafından sedyeyle evden çıkarılan kadın, güvenli şekilde tahliye edilerek Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5Bodrum’da sağanak dehşeti: Cadde ve sokaklar göle döndü

İlçede etkili olan sağanakta metrekareye 32 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

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