Bodrum’da sağanak dehşeti: Cadde ve sokaklar göle döndü

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Bodrum’da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi’nde bir ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde bir ev ile Gölköy ve Konacık mahallelerinde toplam 2 iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekipler bölgelerde su tahliye çalışması başlattı.