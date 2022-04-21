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    YaşamKopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi
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    Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran Ömer Ali K. (35) hastaneye kaldırıldı. Ömer Ali A.’nın kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından hastaneye ulaştırıldı.

    21.04.2022 - 13:11 | | DHA
    Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

    Olay, Mahmudiye Mahallesi 21. Mobilya Sokak’taki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ömer Ali K., ahşap kesimi yaparken sol elini gönye kesim makinesine kaptırdı. Ömer Ali K.'nin 3 parmağı koptu.

    Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

    Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Peçeteyle poşete konulan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla hastaneye ulaştırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer Ali K., parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

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