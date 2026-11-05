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Şişli'de akasya ağacı faciası! 6 araç üzerine devrildi

05.11.2026 - 11:30Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Şişli'de akasya ağacı faciası! 6 araç üzerine devrildi

Şişli'de yol kenarında bulunan akasya ağacı, park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarında bulunan akasya ağacı, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki 2 otomobil ve 4 motosikletin üzerine devrildi. Ağacın araçların üzerine devrildiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 otomobilde hasar meydana geldi.

 Şişlide akasya ağacı faciası 6 araç üzerine devrildi

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekipler sokak girişine güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Ağacın kesilmesi ve zarar gören araçların bölgeden kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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