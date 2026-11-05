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Yağmurların ardından ortaya çıktılar! Tokat ormanları kanlıca mantarıyla doldu

05.11.2026 - 12:16Güncellenme Tarihi:

Tokat'ın kanlıca mantarları, kendine özgü rengi ve şapka biçimindeki görüntüsüyle doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

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1Yağmurların ardından ortaya çıktılar! Tokat ormanları kanlıca mantarıyla doldu

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Topçam Yaylası sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor. Sonbahar yağışlarının ardından özellikle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanlarda ortaya çıkan kanlıca mantarları, kendine özgü rengi ve şapka biçimindeki görüntüsüyle doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

2Yağmurların ardından ortaya çıktılar! Tokat ormanları kanlıca mantarıyla doldu

Nemli topraklarda ve çam ağaçlarının çevresinde yetişen mantarlar, orman zemininde renkli görüntüler oluşturuyor.

3Yağmurların ardından ortaya çıktılar! Tokat ormanları kanlıca mantarıyla doldu

Yöre halkı tarafından sonbahar mevsiminde toplanan kanlıca mantarı, kendine has aroması ve lezzetiyle sofralarda da yer buluyor.

4Yağmurların ardından ortaya çıktılar! Tokat ormanları kanlıca mantarıyla doldu

Mantar toplamak için yaylaya çıkan vatandaşlar, bir yandan doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarırken diğer yandan sonbaharın bereketinden faydalanıyor.

5Yağmurların ardından ortaya çıktılar! Tokat ormanları kanlıca mantarıyla doldu

Kanlıca mantarını toplamak için yaylaya çıktığını söyleyen Süreyya Uygun, "Sonbahar ayındayız. Kanlıca mantarının bol olduğu zamandayız. Biz de böyle hafta sonları gelip doğanın şifasından faydalanıyoruz. Herkesi bekleriz. Bu sene de yağışlardan dolayı çok fazla, herkesi bekleriz" dedi.

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