Yağmurların ardından ortaya çıktılar! Tokat ormanları kanlıca mantarıyla doldu

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Kanlıca mantarını toplamak için yaylaya çıktığını söyleyen Süreyya Uygun, "Sonbahar ayındayız. Kanlıca mantarının bol olduğu zamandayız. Biz de böyle hafta sonları gelip doğanın şifasından faydalanıyoruz. Herkesi bekleriz. Bu sene de yağışlardan dolayı çok fazla, herkesi bekleriz" dedi.