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GündemErzurum ve Ağrı'ya kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü
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Erzurum ve Ağrı'ya kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü

05.11.2026 - 12:05Güncellenme Tarihi:

Erzurum ve Ağrı’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı’nın zirvesi beyaza büründü.

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1Erzurum ve Ağrı'ya kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü

Erzurum'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur akşam saatlerinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu devam eden yağışla birlikte zirve kesimleri beyaza büründü.

2Erzurum ve Ağrı'ya kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü

Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, kış turizmine yönelik beklentiler de arttı.

3Erzurum ve Ağrı'ya kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü

Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı

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