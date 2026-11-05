Erzurum ve Ağrı'ya kış erken geldi! Yüksek kesimler beyaza büründü

3

Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı