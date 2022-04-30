Kocası ile bakıcının ilişkisini bu fotoğraf ile öğrendi! Sosyal medyayı salladı

Sosyal Medya Natalie isimli TikTok kullanıcısının başına gelenleri konuşuyor.

Eşi, çocuğu ve bakıcısı ile Disney World isimli eğlence parkına giden 33 yaşındaki kadının hayatı burada çekilen bir fotoğraf ile altüst oldu.

Zira burada bir korku trenine binen kadın hatıra için çekilen fotoğraf sayesinde eşinin kendisini bakıcıları ile aldattığını keşfetti.

ESKİ FOTOĞRAFLARA BAKARKEN ŞÜPHELENDİ

Yaşadıklarını kişisel TikTok hesabında yayınladı bir video ile anlatan ABD'li kadın 'Orlando'da Disneyland'e gittik ve çocuklara yardım etmesi için dadıyı yanımıza aldık. Eski fotoğraflara bakıyordum ve biraz fazla yakın oldukları birden fazla fotoğrafa rastladım' dedi.

Eşi ve dadının korku treninde çekilen fotoğrafını paylaşan 33 yaşındaki kadın burada ikilinin fazla samimi olduğunun altını çizdi.

Sosyal medyada soyadını gizleyen Natalie, kimliklerini korumak için dadı ve kocasının yüzlerini de sansürledi.

KENDİ EVİNE GİREMİYOR

Kocasından boşanan Natalie, bakıcının bunun üzerine eski evine taşındığını ve buraya girmesini yasakladığını belirtti.

Kısa sürede 1.5 milyona yakın kişi tarafından izlenen videoya göre, bakıcı Natalie hakkında polise şikayette bulunduğu ve kısa süre önce eski kocanın bebeğini doğurdu.

Polis tarafından arandığını belirten ABD'li kadın kendisine bakıcıya hakaret edip etmediğinin sorulduğunu açıkladı.

'Evet ettim çünkü hepsini hak ediyordu' diyen kadın suçlamaların daha sonra düşürüldüğünü belirtti.

Ayrı bir videoda Natalie, boşanmasının sancılarıyla başa çıkmak için uzun süre mücadele ettiğini ancak kısa süre önce yeni bir iş bulup hayatını rayına oturttuğu bilgisine yer verdi.