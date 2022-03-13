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    YaşamKar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
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    Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar

    Üsküdar Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce kar banyosu yaptı. Ardından Boğaz'ın bu gibi sularına atladı.

    13.03.2022 - 12:36 |
    Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar

    İstanbul'da kar yağışı devam ederken kendilerine 'Kuzguncuk Tosbağaları' adını veren 10 kişilik yüzücü grubu Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde toplandı. Yüzücüler denize girmeden önce karın üzerine yatarak kar banyosu yaptı. Ardından Boğaz'ın buz gibi sularına atladı. Dakikalarca suda kalan grup daha sonra yaktıkları ateşte ısınarak sucuk pişirdi.

    "ECZANELERDE BULUNMAYAN TEK İLAÇ"

    Yüzücülerden Hasan Güzel, "Herkese tavsiye ediyoruz. Yazdan başlayacaklar, hiç bırakmamak şartıyla. Bizim gibi 365 gün devam edecekler. Önce kar banyosu, sonradan da denize girecekler. Eczanelerde bulunmayan tek ilaç." dedi.

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