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    YaşamKamyon halk otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var
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    Kamyon halk otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var

    Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kamyonun, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

    26.04.2022 - 12:31 | | DHA
    Kamyon halk otobüsüne çarptı! Ölü ve yaralılar var

    Kaza, dün öğleden sonra, Adapazarı- Karasu kara yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Y.G. yönetimindeki 16 U 8051 plakalı kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi. Kazada 11 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bekir Çelik, bugün Göçmenevleri Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

    Kamyon halk otobüsüne çarptı; 1 ölü, 10 yaralıSakarya’nın Söğütlü ilçesinde kamyonun, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarptığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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