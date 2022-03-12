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    Kağıthane'de faciadan dönüldü!

    Kağıthane'de yokuş aşağıya kayan otomobil, evin bahçe duvarını yıkarak doğal gaz kutusuna çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde hasar oluştu.

    12.03.2022 - 18:00 | | Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
    Kağıthane'de faciadan dönüldü!

    Kaza, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kaya Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Özel bir üniversitenin rektörlük makam aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yokuştan kayarak önce evin bahçe duvarına daha sonra da doğal gaz kutusuna çarptı. Sürücü yan yatan otomobilden çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, İGDAŞ ve polis ekipleri sevk edildi. Doğal gaz vanası kapatılarak önlem alındı. 

    Kazada evinin bahçe duvarı yıkılan Elmas Serelli, "Buradan aşağıya geldi. Doğal gaz kutusuna vurdu. Biz evde camdaydık. Çocuklar yolun karşısında oynuyordu. O anda çocuklar yolda da oynayabilirdi. Biz arabayı yukarıdan kayarken gördük" dedi. Aziz Serelli ise, "Biz evde yemek yiyorduk. Bir anda büyük bir gürültü geldi. Bizim aklımız başımızdan çıktı. Ben belediyeyi sürekli uyardım. Ama ilgilenen olmadı. Yola demir yapılması lazım. Doğal gaz kutusunun da buradan alınması gerekiyor. Ama ilgilenen yok" diye konuştu.

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