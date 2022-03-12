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    YaşamKöpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia toprağa verildi
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    Köpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia toprağa verildi

    Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede bir haftalık yaşam savaşanı kaybeden üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20), memleketi Muğla'nın Milas ilçesinde toprağa verildi. Kallı’nın babası Emin Kallı, "Bizim canımız yandı inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın" dedi.

    12.03.2022 - 15:51 | | DHA
    Köpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia toprağa verildi

    Olay, 5 Mart günü akşam saatlerinde, Isparta'da, İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda doğru yürürken köpek sesi duyunca korkup, yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı. Yaralanan Kallı, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, buradaki müdahale sonrası yoğun bakımda tedaviye alındı. Rabia Kallı, yoğun bakım servisindeki tedavisinin 7'nci gününde dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

    Köpekten kaçarken otomobil çarpan Rabia toprağa verildi

    Kallı'nın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, dün akşam toprağa verilmek üzere memleketi Muğla’nın Milas ilçesine getirildi. Rabia için bugün öğle vakti Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Cenazede Rabia'nın tabutunun üzerine beyaz tülbent örtüldü. Kılınan namaz ve okunan duaların ardından Rabia Kallı’nın cenazesi, Milas Şehir Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

    Rabia Kallı’nın babası Emin Kallı, "Bu inşallah son olay olur. Bu hadiseler her yerde oluyor. Bizim canımız yandı, inşallah başka canlar yanmasın. Gereken tedbirler alınsın. Yetkililerimiz bu işe el atsınlar. Devlet bu sürecin takipçisi oluyor. İnşallah bir daha böyle bir hadiseler yaşanmaz" dedi.

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