PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yurdu esir almaya devam ediliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bugÃ¼n en yoÄŸun olacaÄŸÄ±, pazar gÃ¼nÃ¼ de metrekareye 5 ila 12 kilogram kar dÃ¼ÅŸeceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n biteceÄŸi tarihle ilgili son geliÅŸmelerâ€¦

Ä°STANBUL KAR YAÄžIÅžI NE ZAMAN BÄ°TECEK?

Ä°stanbul'daki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en yoÄŸun olacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. KaraismailoÄŸlu, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geÃ§ebileceÄŸini ifade etti.

5 GÃœNLÃœK HAVA DURUMU TAHMÄ°NÄ°

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin Ã§ok bulutlu, Ã‡anakkale'nin batÄ±sÄ± ve GÃ¼ney Ege kÄ±yÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m bÃ¶lgelerin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™da yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadoluâ€™nun gÃ¼neydoÄŸusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adanaâ€™nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, K. MaraÅŸ, Osmaniye, Hatay, NevÅŸehir, NiÄŸde, Erzincan, Tunceli, BingÃ¶l, Erzurum, MuÅŸ, AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±râ€™Ä±n doÄŸusu, Batman ve Siirt Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r. Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkemiz genelinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.

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