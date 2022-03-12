Ä°stanbul'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zaman bitecek, son durum? Ä°stanbulâ€™da 5 günlük hava durumu, bugün kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± var mÄ±, havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak?
Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ederken, uyarÄ±lar da peÅŸ peÅŸe geliyor. Ä°stanbul'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve aralÄ±klarla etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Avrupa YakasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere ÅŸehrin yer yerinde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Uzmanlar kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n artarak devam edeceÄŸini sÃ¶yleyerek, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ne zaman sona ereceÄŸini de aktardÄ±. Peki, Ä°stanbul kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ne zaman bitecek, havalar ne zaman Ä±sÄ±nacak? Ä°ÅŸte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± son durum ve Ä°stanbulâ€™da 5 gÃ¼nlÃ¼k hava durumuâ€¦
PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± yurdu esir almaya devam ediliyor. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, bugÃ¼n en yoÄŸun olacaÄŸÄ±, pazar gÃ¼nÃ¼ de metrekareye 5 ila 12 kilogram kar dÃ¼ÅŸeceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n biteceÄŸi tarihle ilgili son geliÅŸmelerâ€¦
Ä°STANBUL KAR YAÄžIÅžI NE ZAMAN BÄ°TECEK?
Ä°stanbul'daki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunan UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en yoÄŸun olacaÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. KaraismailoÄŸlu, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± geÃ§ebileceÄŸini ifade etti.
5 GÃœNLÃœK HAVA DURUMU TAHMÄ°NÄ°
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re: Ãœlkemiz genelinin Ã§ok bulutlu, Ã‡anakkale'nin batÄ±sÄ± ve GÃ¼ney Ege kÄ±yÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tÃ¼m bÃ¶lgelerin aralÄ±klÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™da yaÄŸmur, diÄŸer yerlerde karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±, DoÄŸu Anadoluâ€™nun gÃ¼neydoÄŸusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adanaâ€™nÄ±n kuzey ve doÄŸusu, K. MaraÅŸ, Osmaniye, Hatay, NevÅŸehir, NiÄŸde, Erzincan, Tunceli, BingÃ¶l, Erzurum, MuÅŸ, AdÄ±yaman, DiyarbakÄ±râ€™Ä±n doÄŸusu, Batman ve Siirt Ã§evrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Karadeniz'in iÃ§ ve yÃ¼ksek kesimleri ile DoÄŸu Anadolu'da yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ne sahip eÄŸimli bÃ¶lgelerde Ã§Ä±ÄŸ riski bulunmaktadÄ±r. Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼lkemiz genelinde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor.
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